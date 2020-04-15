В ОП оценили важность утверждения Путиным новых членов для наблюдения за голосованием

15.04.2020, 14:08, Новости дня

«Баланс между новыми людьми и прошлыми членами палаты позволит как принести новые идеи, так и обеспечить бесперебойное выполнение традиционных функций Общественной палаты. Одной из таких функций является общественный контроль и наблюдение за голосованием», – сообщил газете ВЗГЛЯД член ОП, директор Института проблем демократии Максим Григорьев.

Григорьев отметил, что в ближайшее время будет создана рабочая группа для организации и проведения конкурса по отбору оставшихся 43 членов палаты от общероссийских общественных объединений. Он предположил, что скорее всего аналогично первой части списка по итогам процедуры отбора «попадут как новые, так и старые члены».

«Баланс между новыми людьми и прошлыми членами палаты позволит как принести новые идеи, так и обеспечить бесперебойное выполнение традиционных функций общественной палаты. Одной из таких функций является общественный контроль и наблюдение за голосованием», – сказал Григорьев.

Он указал, что в последние восемь лет Общественная палата «стала ядром массового наблюдательского сообщества», инструментом активной части российского гражданского общества – сотен тысяч волонтеров, которые наблюдают за выборами.

«Фактически Общественная палата создала новый институт гражданского общества РФ – институт массового общественного контроля за выборами, сформировало региональное экспертное сообщество, создала механизм координации в этой сфере тысяч общественных организаций», – сообщил Григорьев.

Он напомнил, что именно по инициативе представителей ОПРФ в законодательство были внесены изменения, которые позволят системе общественных палат направлять наблюдателей на избирательные участки с правами аналогичными наблюдателям от кандидатов и партий.

«Федеральный закон о поправке в Конституцию также высоко определяет роль общественных палат в наблюдении за голосованием. Несомненно, это важнейшее и широко востребованное обществом направление работы Общественной палаты останется и в ее новом созыве, продолжая обеспечивать прозрачность любого из голосований – по поправкам в Конституции, на выборах в Государственную Думу, на региональных выборах», – указал Григорьев.

Он напомнил, что президент РФ 10 апреля утвердил первую часть состава Общественной палаты. В составе палаты появились новые люди – Александр Школьник (Музей Великой Отечественной войны), Ирина Великанова (Музей современной истории России), Евгения Дмитриева из «Лидеров России» и многие другие. В ее состав вошли и академики, и деятели искусства, и ученые – широкий спектр общественников.

«В этом составе палаты оказались как новые люди, так и члены палаты, которые на протяжении долгого времени отвечали за различные направления работы. Например, сохранили места в Общественной палате известный юрист, секретарь палаты Лидия Михеева, врач, академик РАН Лео Бокерия, герой РФ Вячеслав Бочаров, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков, певица и общественный деятель Диана Гурцкая, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, шахматист Сергей Карякин, представители российских традиционных религий и многие другие», – сказал он.