Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы

15.04.2020, 14:08, Новости дня

Ветеранские организации направили российскому лидеру Владимиру Путину письмо с просьбой отложить проведение парада Победы в Москве, пока не нормализуется ситуация с коронавирусом.

«От лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников», – говорится в обращении, передает ТАСС.

Также в обращении указано, что невозможно дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада 9 мая. Ветеранские организации подчеркнули, что проведение мероприятий «не должно ставить под угрозу здоровье его участников и гостей».

«По нашему мнению, это решение (о переносе парада) послужит проявлением уважения к ветеранам, которые сражались за будущее страны, к военнослужащим, которые стоят сейчас на страже Родины, и ко всем нашим гражданам, которые отмечают День Победы как главный праздник нашей Великой России!» – добавили авторы.

Подписи под обращением поставили президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ Виктор Ермаков.

В среду в Росавиации сообщили, что подготовка воздушной части парада Победы началась в Москве. Также тренировки начала морская авиация ЧФ.