 

Мнение: Победил коронавирус…

15.04.2020, 14:05, Разное

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко победил коронавирус! Заразился, но вылечился!    Так и написал Проценко на своей странице в фейсбуке: «Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день….».

Похоже, что репутация коронавируса как монстра-маньяка-убийцы – сильно преувеличена. Хотя нас и продолжают пугать «чудовищными» цифрами, что число умерших с подтвержденным коронавирусом в Москве увеличилось на 11 человек и что за все время пандемии в столице скончалось 106 человек, у которых к букету болезней прибавился еще и коронавирус.

Мне вот очень интересно, а есть ли среди умерших от заражения коронавирусом люди, у которых был только коронавирус? И ничего более. Не было никаких других заболеваний, от которых люди умирали в прежние годы?

К слову, вот статистика смертности в Москве в 2017 и 2018 годах.


А это причины, почему умирали люди:

Таблицы отсюда

На снимке: Денис Проценко ( в центре)  накануне выявления, что он заражен коронавирусом. Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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