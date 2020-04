Мнение: Из свежих культурных открытий

15.04.2020, 14:00, Разное

Из свежих культурных открытий: нашла в третьей песне "Энеиды" прототипа Бена Ганна.

…Тут из чащи лес­ной незна­ко­мец стран­но­го вида

Вдруг появил­ся — худой, измож­ден­ный, в руби­ще жал­ком,

Шел он впе­ред и с моль­бой про­тя­ги­вал к бере­гу руки.

Видим мы: весь он в гря­зи, лицо оброс­ло боро­дою,

Ско­лот колюч­ка­ми плащ — но мож­но узнать еще гре­ка, — (…)

После, помед­лив­ши миг, он быст­рей устре­мил­ся на берег,

С пла­чем стал нас молить: “Све­ти­лами вас закли­наю,

Вла­стью богов и све­том небес, дыха­нье даря­щих,

Тев­к­ры, возь­ми­те меня, уве­зи­те в зем­ли любые!

Толь­ко об этом молю! (…)

Спут­ни­ки, в стра­хе спе­ша порог жесто­кий поки­нуть,

Здесь поза­бы­ли меня в пеще­ре огром­ной Цик­ло­па. (…)

Жизнь я вла­чу, наблюдаю со скал цик­ло­пов огром­ных

И тре­пе­щу, услы­хав толь­ко шум их шагов или голос.

Твер­дый, как галь­ка, кизил и олив­ки — жал­кую пищу —

Вет­ви мне пода­ют, и коре­нья­ми тра­вы пита­ют.

Часто я ози­рал око­ем, но сего­дня впер­вые

Здесь кораб­ли увидал у бере­га. Вам пре­да­юсь я,

Что бы ни жда­ло меня: лишь бы страш­ных избег­нуть чудо­вищ!

Луч­ше от вашей руки любою смер­тью погиб­нуть”

***

Все это происходит на дикой Сицилии. Эней увозит беднягу на своем корабле.

Человека зовут Ахеменид, сын Адамаста. Он с Итаки, был спутником Одиссея, его забыли, сбегая в панике от Полифема.

Сыра в "Энеиде" здесь нету.

Однако в соответствующем месте в "Одиссее", где рассказывается о домашнем быте данного циклопа Полифема, сыра очень много (за 32 строчки он повторяется 4 раза; больше у Гомера такой концентрации сыра нигде не будет):

…Все внимательно мы оглядели, вошедши в пещеру.

Полны были корзины сыров; (…)

Спутники тотчас меня горячо уговаривать стали,

Взявши сыров, удалиться (…)

Тут мы костер развели, и жертву свершили, и сами,

Сыра забравши, поели и, сидя в глубокой пещере,

Ждали, покуда со стадом пришел он. (…)

Белого взял молока половину, мгновенно заквасил,

Тут же отжал и сложил в сплетенные прочно корзины.

______________

Конечно, это может быть просто совпадением.

Но вот что мне в комментах Олег Проскурин пишет:

Это вполне вероятно. Вергилий – один из любимых поэтов Стивенсона; он повсюду возил с собой "Энеиду". Ср. любопытную обзорную статью: Eli Edward Burriss. The Classical Culture of Robert Louis Stevenson. // The Classical Journal. Vol. 20, No. 5 (Feb., 1925), pp. 271-279. Но там, конечно, нет подобного наблюдения (автор – типичный американский классик-позитивист). В других доступных мне работах тоже ничего похожего не нашлось. Новейший автор, Gert Buelens, отметил четыре аллюзии на "Энеиду" в "The Master of Ballantrae". Так что…