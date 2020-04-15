Мнение: Из свежих культурных открытий
15.04.2020, 14:00, Разное
Из свежих культурных открытий: нашла в третьей песне "Энеиды" прототипа Бена Ганна.
…Тут из чащи лесной незнакомец странного вида
Вдруг появился — худой, изможденный, в рубище жалком,
Шел он вперед и с мольбой протягивал к берегу руки.
Видим мы: весь он в грязи, лицо обросло бородою,
Сколот колючками плащ — но можно узнать еще грека, — (…)
После, помедливши миг, он быстрей устремился на берег,
С плачем стал нас молить: “Светилами вас заклинаю,
Властью богов и светом небес, дыханье дарящих,
Тевкры, возьмите меня, увезите в земли любые!
Только об этом молю! (…)
Спутники, в страхе спеша порог жестокий покинуть,
Здесь позабыли меня в пещере огромной Циклопа. (…)
Жизнь я влачу, наблюдаю со скал циклопов огромных
И трепещу, услыхав только шум их шагов или голос.
Твердый, как галька, кизил и оливки — жалкую пищу —
Ветви мне подают, и кореньями травы питают.
Часто я озирал окоем, но сегодня впервые
Здесь корабли увидал у берега. Вам предаюсь я,
Что бы ни ждало меня: лишь бы страшных избегнуть чудовищ!
Лучше от вашей руки любою смертью погибнуть”
***
Все это происходит на дикой Сицилии. Эней увозит беднягу на своем корабле.
Человека зовут Ахеменид, сын Адамаста. Он с Итаки, был спутником Одиссея, его забыли, сбегая в панике от Полифема.
Сыра в "Энеиде" здесь нету.
Однако в соответствующем месте в "Одиссее", где рассказывается о домашнем быте данного циклопа Полифема, сыра очень много (за 32 строчки он повторяется 4 раза; больше у Гомера такой концентрации сыра нигде не будет):
…Все внимательно мы оглядели, вошедши в пещеру.
Полны были корзины сыров; (…)
Спутники тотчас меня горячо уговаривать стали,
Взявши сыров, удалиться (…)
Тут мы костер развели, и жертву свершили, и сами,
Сыра забравши, поели и, сидя в глубокой пещере,
Ждали, покуда со стадом пришел он. (…)
Белого взял молока половину, мгновенно заквасил,
Тут же отжал и сложил в сплетенные прочно корзины.
______________
Конечно, это может быть просто совпадением.
Но вот что мне в комментах Олег Проскурин пишет:
Это вполне вероятно. Вергилий – один из любимых поэтов Стивенсона; он повсюду возил с собой "Энеиду". Ср. любопытную обзорную статью: Eli Edward Burriss. The Classical Culture of Robert Louis Stevenson. // The Classical Journal. Vol. 20, No. 5 (Feb., 1925), pp. 271-279. Но там, конечно, нет подобного наблюдения (автор – типичный американский классик-позитивист). В других доступных мне работах тоже ничего похожего не нашлось. Новейший автор, Gert Buelens, отметил четыре аллюзии на "Энеиду" в "The Master of Ballantrae". Так что…
Источник: Шакко
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