 

При COVID-19 пациенты становятся заразными за 2-3 дня до появления симптомов

15.04.2020, 13:54, Разное

Пациенты с COVID-19 могут начинать выделять новый коронавирус и заражать окружающих за два-три дня до появления симптомов болезни. Об этом утверждает исследование, опубликованное в Nature Medicine.

Один из факторов, влияющих на возможность эффективного контроля инфекции, – выделяет ли больной человек возбудителя до появления симптомов. Если инфицированный может заражать других во время инкубационного периода, то предупреждать распространение болезни становится тяжелее.

Ученые проанализировали данные о том, как выделяли новый коронавирус 94 пациента одной из больниц в китайском Гуанчжоу. Мазки из глотки производились в течение 32 дней, начиная со дня появления симптомов. Авторы исследования обнаружили, что наиболее интенсивное выделение вирусов происходит в первые дни болезни.

Параллельно ученые провели моделирование профиля контагиозности COVID-19, основываясь на данных о 77 «парах передачи болезни», информация о которых была в открытом доступе. «Пары передачи» включали двух человек, между инфицированием которых была установлена четкая связь: один человек с большой вероятностью заразил другого.  

Основываясь на новых моделях, авторы заключили, что люди в среднем становятся заразными за 2,3 суток до появления симптомов, а пик контагиозности наступает за 0,7 суток до «формального начала» болезни. Согласно оценкам, опубликованным Nature Medicine, 44% случаев передачи инфекции приходятся на бессимптомный период. Степень заразности человека быстро снижается в течение первой недели болезни.

Авторы отмечают некоторые ограничения этого исследования: им приходилось полагаться на личные воспоминания пациентов о времени начала симптомов. Это могло привести к некоторым неточностям, поскольку люди могут распознавать начало болезни с запозданием.



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