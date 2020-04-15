В Кремле уточнили информацию об очередном обращении Путина к гражданам
15.04.2020, 13:53, Новости дня
Обращения президента Владимира Путина к россиянам не запланировано, глава государства выступит в начале совещания с членами правительства, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщили, что Путин выступит с обращением к россиянам.
«Нет. Это не так. Будет выступление президента в начале совещания с членами правительства», – сказал Песков.
Ранее в среду в пресс-службе Кремля рассказали, что президент Владимир Путин в среду выступит в начале совещания с членами правительства.
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