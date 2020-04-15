В Подмосковье открыли очередную лабораторию для исследований на коронавирус

15.04.2020, 13:53, Разное

На территории Московской области начала работу очередная лаборатория для проведения исследовательских работ на коронавирус. Такой информацией поделилась руководитель регионального Минздрава Светлана Стрингункова.

Новое научное учреждение, сотрудники которого станут в ближайшее время заниматься исследованием коронавируса, заработала в пределах Подольска. Это уже четвертая лаборатория, которая функционирует в Московской области. До этого момента подобные центры открыли в Коломне, Красногорске и Серпухове.

По словам главы Минздрава столичного региона, работа таких клиник является крайне необходимой мерой, принимая во внимание большую нагрузку на лабораторную структуру Роспотребнадзора в области. В ней на текущий момент проводится уже больше 5000 исследований на наличие коронавирусной пневмонии в сутки.