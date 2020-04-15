 

Кремль оценил статью NYT о «дезинформации со стороны России»

15.04.2020, 13:53, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о статье New York Times, посвященной якобы «дезинформации» со стороны РФ о ситуации в здравоохранении, выразил сожаление, что «такие уважаемые издания публикуют все больше ерунды».

«Не будет реакции никакой Москвы, мы не считаем, что подобные низкопробные публикации заслуживают хоть какой-то реакции. И очень жаль, что такие, скажем так, солидные уважаемые издания все больше и больше публикуют подобной ерунды», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, будет ли какая-то реакция Москвы на публикацию.

Напомним, на фоне угрожающей ситуации с коронавирусом в США американское издание The New York Times обвинило президента РФ Владимира Путина в «десятилетней дезинформации в сфере здравоохранения», которая якобы «посеяла панику в США».

В комментарии газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев назвал статью американского издания проявлением шизофрении.

На прошлой неделе РФ также получила от Госдепа США невразумительный ответ на требование подтвердить обвинения в адрес Москвы о «дезинформации» по коронавирусу.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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