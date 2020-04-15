В России покупателей смартфонов Vivo ждет месяц подарков

15.04.2020, 13:53, Разное

Компания Vivo запустила в РФ акцию с интересными предложениями, которая продлится до 15 мая. Покупателей брендовых смартфонов ждут подарки в виде скидки на следующее приобретение, а также шанс выиграть флагман Vivo V17.

Для данной компании российский рынок, как отметил гендиректор фирмы Vivo РФ Эрик Го, в приоритете, поэтому уделяется особое внимание мерам по стимуляции поклонников брендовых устройств. На территории РФ китайский производитель развивает клубный проект, участникам которого предоставляется возможность первыми оценить новинки, присутствовать на закрытых презентациях и пользоваться скидками на официальный продукт.

Компания старается поощрять своих постоянных клиентов, изучать предложения по улучшению работы гаджетов, делиться собственными достижениями. По словам г-на Го, в Vivo настроены делать все, чтобы разработки бренда оставались среди наиболее оптимальных предложений для россиян.

В рамках очередной акции гражданам РФ при приобретении смартфонов фирмы предлагаются скидки на последующие покупки. Владелец телефона, приобретенного в период 15 апреля-15 мая, может стать обладателем флагмана Vivo V17. Его определит случайный выбор.