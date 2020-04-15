 

Рошаль призвал ужесточить меры безопасности в больницах

15.04.2020, 13:53, Новости дня

Глава Национальной медицинской палаты, президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил о необходимости ужесточить противоэпидемические мероприятия в больницах, оказывающих экстренную медицинскую помощь.

«С целью профилактики распространения пандемии и недопущения закрытия лечебных учреждений необходимо срочно ужесточить противоэпидемиологические мероприятия в медицинских организациях, оказывающие экстренную медицинскую помощь хирургическим больным, больным с инфарктами, инсультами, травмой, отравлениями и другим. Это относится и к медицинскому, и не к медицинскому персоналу», – цитирует ТАСС Рошаля.

По словам врача, лечебные учреждения должны разработать конкретный план действий и неукоснительно исполнять его, пересмотреть пути движения пациентов.

«[Следует] создать «чистые» и «грязные» зоны, обеспечить действенную индивидуальную защиту персонала, исследования на коронавирус всех сотрудников минимум два раза в неделю, включая работников охраны, и каждого поступающего в стационар больных. Каждого поступающего больного необходимо расценивать как потенциального носителя коронавирусной инфекции», – отметил Рошаль.

В РФ за сутки зарегистрировано 3 тыс. 388 новых случаев заражения коронавирусом (2 тыс.774 за предыдущие сутки). Наибольшее число новых вирус-положительных пациентов зарегистрировано в Москве – 1 тыс.774 человека, в Подмосковье – 272, в Мурманской области – 137. Всего в стране зарегистрировано 24 тыс.490 заболевших в 84 регионах

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Единая лига ВТБ. “Локомотив-Кубань” добился восьмой победы кряду, обыграв “Зенит”

12.03 / В ЛНР рассказали о роли Козака и Ермака в переговорах по Донбассу

20.02 / Президент Германии назвал стрельбу в Ханау терактом

11.02 / ВЦИОМ выявил высокий туристический потенциал у Камчатки

18.02 / Из Сочи отправили партию медицинских масок в Китай

18.02 / Внук рассказал о подвиге генерала Карбышева

19.02 / Временное правительство Ливии отказалось от переговоров с ЛНА в Женеве

30.03 / Мнения: Треугольные китайские шахматы. Смогут ли США повлиять на рынок нефти?

11.04 / Индекс самоизоляции в Москве вырос до 3,7 балла

06.04 / Смертельно раненного мужчину привезли в больницу в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска