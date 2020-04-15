 

В Украине коронавирусом заболели почти 700 медработников

15.04.2020, 13:50, Новости дня

В Украине коронавирусной инфекцией заболели 260 детей и 684 медицинских работника, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

“За последние сутки у нас 392 новых случая заболевания COVID-19, в общей сложности заболели 3764 человека, включая 260 детей и 684 медицинских работников”, – рассказал министр. 

Из 3764 человек, заболевших COVID-19, умерли 108 человек, выздоровели 143 украинца. 

Всего в мире коронавирусом заразились 2 миллиона 12 тысяч 69 человек. На первом месте по числу заболевших находятся США – 614 246 человек. На втором месте Испания с 177 633 заболевшими, на третьем Италия – 162 488 заразившихся.

Ранее в ВОЗ заявили об отсутствии пика заболеваемости коронавирусом в мире, так как в некоторых странах ситуация с эпидемией улучшается, в других – становится хуже. 

 



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