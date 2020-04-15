Goldman Sachs прогнозирует безработицу в США на уровне 15%

15.04.2020, 13:50, Новости дня

Коронавирус, вероятно, ударит по экономике США в четыре раза сильнее, чем финансовый кризис-2008, и в стране будет зарегистрирован самый высокий уровень безработицы со времен Второй мировой войны. С таким прогнозом выступил инвестиционный банк Goldman Sachs.

Общий уровень безработицы в США достигнет 15 процентов, «и даже это не до конца отражает серьезность ситуации», поскольку многие работники будут лишены работы, но не будут искать ее, надеясь на возобновление экономической активности, предсказывает финансовая фирма c Уолл-стрит.

Это будет сопровождаться снижением ВВП США на 11 процентов по сравнению с прошлым годом и на 34 процента в квартальном исчислении. Оба показателя значительно хуже, чем во времена финансового кризиса 2008 года, заявили в Goldman Sachs.

В анализе не указаны сроки, в которые американская экономика может перезапуститься после введения социального дистанцирования, которое остановило работу всех отраслей, признанных несущественными.

Главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус отметил, что возвращение к привычному порядку едва ли произойдет, пока не будет доказана эффективность вакцины.

«Возможно, удастся хотя бы частично наверстать утраченные объемы экономики с помощью резкого расширения тестирования и ограниченных изменений деловой практики, которые снизят риск заражения», – добавил он при этом.

Он обратил особое внимание на производство и строительство, в частности, на автомобильную промышленность, где, по его словам, загруженность мощностей может вырасти с 25 процентов в апреле до 70 процентов в мае.

По мере того как отрасли экономики будут постепенно возвращаться в рабочий режим, это должно привести к восстановлению экономического роста, который, по словам Хатциуса, будет беспрецедентным для США.

Он предположил, что рост в третьем квартале составит 19 процентов по сравнению со вторым, а в четвертом произойдет еще один скачок – на этот раз в 12 процентов.