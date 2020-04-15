 

Германия: четырех граждан Таджикистана подозревают в связях с «Исламским государством»

15.04.2020, 13:50, Новости дня

Германская полиция арестовала в среду четырех предполагаемых членов «Исламского государства» по подозрению в планировании атак на американских военных в Германии, сообщила прокуратура.

Все арестованные прибыли из Таджикистана.

Силы специального назначения произвели аресты и провели обыски в окрестностях городов Эссен и Дюссельдорф в земле Северный Рейн – Вестфалия.

Прокуратура подозревает, что четверо мужчин вместе с пятым, который был взят под стражу в прошлом году, поддерживали контакты с руководством «Исламского государства» в Афганистане и Сирии и получали от них инструкции.



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