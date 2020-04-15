Владелицу салона красоты в Москве оштрафовали за продолжение работы

15.04.2020, 13:48, Новости дня

В Москве владелицу салона красоты Дарью Молокину оштрафовали за то, что ее салон продолжил работу во время режима самоизоляции, сообщили в пресс-службе Тверского суда.

«15 апреля Тверским районным судом Москвы вынесено постановление о признании виновным индивидуального предпринимателя Молокину Дарью в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», – уточнили в суде, передает ТАСС.

Молокина, согласно протоколу, продолжила оказывать услуги по маникюру после указа главы города о закрытии подобных салонов. Сама владелица бизнеса отказалась комментировать ситуацию, в суд она не явилась.

Ранее Черемушкинский суд Москвы оштрафовал за поход в магазин мужчину, живущего в квартире с больным коронавирусом.