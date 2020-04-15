 

Владелицу салона красоты в Москве оштрафовали за продолжение работы

15.04.2020, 13:48, Новости дня

В Москве владелицу салона красоты Дарью Молокину оштрафовали за то, что ее салон продолжил работу во время режима самоизоляции, сообщили в пресс-службе Тверского суда.

«15 апреля Тверским районным судом Москвы вынесено постановление о признании виновным индивидуального предпринимателя Молокину Дарью в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», – уточнили в суде, передает ТАСС.

Молокина, согласно протоколу, продолжила оказывать услуги по маникюру после указа главы города о закрытии подобных салонов. Сама владелица бизнеса отказалась комментировать ситуацию, в суд она не явилась.

Ранее Черемушкинский суд Москвы оштрафовал за поход в магазин мужчину, живущего в квартире с больным коронавирусом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / В Госдуме объяснили порядок внесения правок в преамбулу Конституции

11.03 / Роскачество рассказало о пользе итальянской пасты

26.02 / Трамп продлил санкции против Москвы из-за ситуации на Украине

02.04 / Пентагон решил не возвращать в порт авианосец ВМС США с коронавирусом на борту

17.02 / “Сумашедший объем денег”. Глава “Укравтодора” рассказал, сколько средств выделят на дороги в этом году

11.04 / МИД назвал страну, которая первой разместит оружие в космосе

22.03 / Глава МОК: примем решение по Олимпиаде в течение четырех недель

27.03 / Коронавирусом в мире заразилось более 500 тыс. человек, ВНО могут перенести. Главное за день

10.02 / Минюст начал процесс получения информации, собранной Джулиани

24.02 / РБК: МВД тестирует систему городского видеонаблюдения, которая будет распознавать людей по походке и татуировкам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска