Объявлено о завершении расследования дела о сгоревшем SSJ-100 в Шереметьеве

15.04.2020, 13:45, Разное

Следственный комитет России завершил расследование дела о сгоревшем SSJ-100 в аэропорту Шереметьево. Пилоту, который признан виновным в случившемся, предстоит ответить по всей строгости закона.

По данным RT, управлявший воздушным судном принял ряд неверных решений и совершил жесткую посадку, что повлекло за собой человеческие жертвы. В результате ЧП погиб 41 человек, напоминает Пятый канал.