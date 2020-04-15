 

Объявлено о завершении расследования дела о сгоревшем SSJ-100 в Шереметьеве

15.04.2020, 13:45, Разное

Следственный комитет России завершил расследование дела о сгоревшем SSJ-100 в аэропорту Шереметьево. Пилоту, который признан виновным в случившемся, предстоит ответить по всей строгости закона.

По данным RT, управлявший воздушным судном принял ряд неверных решений и совершил жесткую посадку, что повлекло за собой человеческие жертвы. В результате ЧП погиб 41 человек, напоминает Пятый канал.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03 / Мнение: А вот это страшно: мать на камеру оправдала убийцу сына

17.02 / Под Москвой у пенсионерки украли более 250 тысяч рублей

18.05 / Упражнения на мышцы тазового дна полезны для секса

18.02 / «Я бы зарабатывала совсем другие деньги»: Елена Ханга отреагировала на обвинение Борисовой в колдовстве

21.02 / Согнав российскую машину с сирийской дороги, американские военные посылают (России и Турции) убедительный сигнал

25.03 / Рита Ора в красном бикини показала, как проводит время во время карантина

17.03 / Экономика: Лишится ли Россия китайских товаров?

05.04 / О дедуленьках и бабуленьках

31.03 / Мнение: Иду на риск!

18.02 / Наука: Крыс излечили от кокаиновой зависимости при помощи лазера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска