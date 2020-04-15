 

Мнение: Очереди в московское метро

15.04.2020, 13:42, Разное

Очереди в московское метро после введения электронных пропусков.
Казалось бы, опыт очередей в МФЦ за бумажными пропусками (у нас такое тоже было) или перегрузка сайтов для выдачи электронных пропусков, должен был что-то показать, но нет. В итоге, такие толпы превращают саму идею пропускного режима в профанацию, ибо вместо поддержки режима "социального дистанцирования", способствуют образованию очередей и толп.

Источник: Colonel Cassad



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