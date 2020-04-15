Мнение: Очереди в московское метро

15.04.2020, 13:42, Разное

Очереди в московское метро после введения электронных пропусков.

Казалось бы, опыт очередей в МФЦ за бумажными пропусками (у нас такое тоже было) или перегрузка сайтов для выдачи электронных пропусков, должен был что-то показать, но нет. В итоге, такие толпы превращают саму идею пропускного режима в профанацию, ибо вместо поддержки режима "социального дистанцирования", способствуют образованию очередей и толп.