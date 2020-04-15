Личное: Это вам не Бузова
15.04.2020, 13:32, Разное
Что делать дома, когда сидишь не вылезаешь, чтобы не заразиться? Вариантов — масса, и один из них — слушать музыку.
К сожалению, в чартах сегодня Бузовы и прочее безголосое, бессмысленное, тупое. Это — беда.
Фото: Соцсети
За последнюю неделю прослушала кучу всего — столько узнала исполнителей, что волосы встали дыбом.
И среди всего этого ужасного «великолепия» почти нет того, что действительно можно слушать с удовольствием.
Меня тут вдруг захлестнула ностальгия по временам, когда трава была зеленее, музыка мелодичнее, а меня ещё почему-то не было на этом свете.
А всё почему?
Да потому, что нынешние бузовы настолько отвратительны, что зубы от отвращения сводит. Гречки, манки, жиганы какие-то — вот как это можно выдержать без цитрамона?!
Не понимаю.
Дали послушать стихи малоизвестного поэта-песенника Сергея Егорова, положенные на музыку песен Мари Лафоре.
Marie Laforêt / Мари Лафоре по-русски — такой своеобразный ремейк, но не то дерьмище, которое обычно изготавливает современная российская эстрада на основе вполне годных вещей из прошлого. Это же — хороший, качественный ремейк, который рождает и настроение, и какое-то неясное воспоминание из детства.
Заинтересовавшись полузабытым именем красавицы француженки — вот были же красивые женщины без дутых губ и силиконовых сисек! — провела прекрасный вечер, слушая французскую эстраду 60–70-х годов.
Джейн Биркин, Франсуаза Арди — какие голоса, какое изящество и естественность! А Мари Лафоре просто божественна! И никаких спецэффектов — ни звуковых, ни визуальных. Чистая картинка, чистый голос.
И наши тогда ещё как-то выглядели: пусть не блестяще, не изысканно, но хотя бы натурально. И звучали!
Голосами своими пели, а не в микрофоны гнусаво и гнусно шептали, как незабвенная Оля Бузова, например. Ведь есть у нас и сейчас исполнители, которые могут петь. Вот та же Ольга Фёдорова, которая перепела песни Мари Лафоре на русском языке. Насколько просто, естественно и красиво звучит голос!
Впрочем, если есть голос, то он и звучит.
От души рекомендую — послушайте, получите настоящее удовольствие.
Автор не ставил своей целью сделать точный перевод текстов песен Мари Лафоре. Поэтому знатоки творчества очаровательной француженки могут не раздуваться от праведного гнева: тексты другие. Но что точно сохранилось — общее настроение и звучание песен. Фёдоровой (тоже Ольга, но совсем не Бузова) удалось, наверное, даже вжиться в образ Мари. Ее голос звучит так же чисто и нежно. И, главное, удивительно точно передаётся настроение песен.
Наши родители слушали французскую эстраду душой, зачастую не понимая смысла текстов и улавливая лишь эмоции. Все французские песни тогда были о любви. Ну а о чём ещё может так проникновенно петь красивая девушка? Самые продвинутые находили переводы, переписывали их друг у друга в тетрадки-песенники (прям ми-ми-ми, как мило и лампово-атмосферно звучит).
Благодаря проекту Marie Laforêt / Мари Лафоре по-русски, те же песни можно услышать не только сердцем, но и (банально) ушами. Это непременно понравится людям старшего поколения. Да и молодёжь оценит: настоящее (натуральное) все чувствуют, независимо от возраста и музыкальных предпочтений. И может быть, даже заинтересуется творчеством Мари Лафоре.
Развивать музыкальный вкус никогда не рано и никому не поздно, в конце-то концов. И к хорошему привыкаешь быстро.
Вот реально хотелось бы попасть на концерт этой самой Ольги Федоровой. Почему-то кажется, что она похожа на Мари: такая же изящная, красивая натуральная естественная. Но ведь — шиш! Скорее всего, по окончании карантина мы увидим афиши мяукающей Бузовой.
А французская эстрада прошлого века вперемежку с песнями Мари Лафоре по-русски — теперь мой любимый плейлист. Причем мне больше нравится даже не первая песня (с которой начинается альбом), а последние три в плейлисте.
Что слушаете вы? Как шелестят запасы гречки в кладовке?
Источник: Лена Миро
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