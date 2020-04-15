Личное: Это вам не Бузова

15.04.2020, 13:32, Разное

Что делать дома, когда сидишь не вылезаешь, чтобы не заразиться? Вариантов — масса, и один из них — слушать музыку.

К сожалению, в чартах сегодня Бузовы и прочее безголосое, бессмысленное, тупое. Это — беда.



Фото: Соцсети

За последнюю неделю прослушала кучу всего — столько узнала исполнителей, что волосы встали дыбом.

И среди всего этого ужасного «великолепия» почти нет того, что действительно можно слушать с удовольствием.

Меня тут вдруг захлестнула ностальгия по временам, когда трава была зеленее, музыка мелодичнее, а меня ещё почему-то не было на этом свете.

А всё почему?

Да потому, что нынешние бузовы настолько отвратительны, что зубы от отвращения сводит. Гречки, манки, жиганы какие-то — вот как это можно выдержать без цитрамона?!

Не понимаю.

Дали послушать стихи малоизвестного поэта-песенника Сергея Егорова, положенные на музыку песен Мари Лафоре.

Marie Laforêt / Мари Лафоре по-русски — такой своеобразный ремейк, но не то дерьмище, которое обычно изготавливает современная российская эстрада на основе вполне годных вещей из прошлого. Это же — хороший, качественный ремейк, который рождает и настроение, и какое-то неясное воспоминание из детства.

Заинтересовавшись полузабытым именем красавицы француженки — вот были же красивые женщины без дутых губ и силиконовых сисек! — провела прекрасный вечер, слушая французскую эстраду 60–70-х годов.

Джейн Биркин, Франсуаза Арди — какие голоса, какое изящество и естественность! А Мари Лафоре просто божественна! И никаких спецэффектов — ни звуковых, ни визуальных. Чистая картинка, чистый голос.

И наши тогда ещё как-то выглядели: пусть не блестяще, не изысканно, но хотя бы натурально. И звучали!

Голосами своими пели, а не в микрофоны гнусаво и гнусно шептали, как незабвенная Оля Бузова, например. Ведь есть у нас и сейчас исполнители, которые могут петь. Вот та же Ольга Фёдорова, которая перепела песни Мари Лафоре на русском языке. Насколько просто, естественно и красиво звучит голос!

Впрочем, если есть голос, то он и звучит.

От души рекомендую — послушайте, получите настоящее удовольствие.

Автор не ставил своей целью сделать точный перевод текстов песен Мари Лафоре. Поэтому знатоки творчества очаровательной француженки могут не раздуваться от праведного гнева: тексты другие. Но что точно сохранилось — общее настроение и звучание песен. Фёдоровой (тоже Ольга, но совсем не Бузова) удалось, наверное, даже вжиться в образ Мари. Ее голос звучит так же чисто и нежно. И, главное, удивительно точно передаётся настроение песен.

Наши родители слушали французскую эстраду душой, зачастую не понимая смысла текстов и улавливая лишь эмоции. Все французские песни тогда были о любви. Ну а о чём ещё может так проникновенно петь красивая девушка? Самые продвинутые находили переводы, переписывали их друг у друга в тетрадки-песенники (прям ми-ми-ми, как мило и лампово-атмосферно звучит).

Благодаря проекту Marie Laforêt / Мари Лафоре по-русски, те же песни можно услышать не только сердцем, но и (банально) ушами. Это непременно понравится людям старшего поколения. Да и молодёжь оценит: настоящее (натуральное) все чувствуют, независимо от возраста и музыкальных предпочтений. И может быть, даже заинтересуется творчеством Мари Лафоре.

Развивать музыкальный вкус никогда не рано и никому не поздно, в конце-то концов. И к хорошему привыкаешь быстро.

Вот реально хотелось бы попасть на концерт этой самой Ольги Федоровой. Почему-то кажется, что она похожа на Мари: такая же изящная, красивая натуральная естественная. Но ведь — шиш! Скорее всего, по окончании карантина мы увидим афиши мяукающей Бузовой.

А французская эстрада прошлого века вперемежку с песнями Мари Лафоре по-русски — теперь мой любимый плейлист. Причем мне больше нравится даже не первая песня (с которой начинается альбом), а последние три в плейлисте.

Что слушаете вы? Как шелестят запасы гречки в кладовке?