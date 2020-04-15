Уголовное дело против пилота сгоревшего в Шереметьево «Суперджета» передали в прокуратуру

15.04.2020, 13:30, Новости дня

Следствие направило уголовное дело против пилота «Суперджета» Дениса Евдокимова в Генпрокуратуру, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», – отметила Петренко, передает ТАСС.

Она отметила, что судить за сгоревший в Шереметьево самолет будут только командира борта, диспетчеры и аварийные службы не могли ничего поделать.

«Дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета … проверены действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Шереметьево. В сложившейся ситуации они никак не могли повлиять на трагедию», – указала Петренко, информирует РИА «Новости».

Следователи изучили данные черных ящиков, согласно которым самолет адекватно реагировал на действия пилота.

«Эти сведения опровергают версию обвиняемого о возможной неисправности воздушного судна», – отметила представитель СК.

Напомним, 5 мая 2019 года самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево после попадания молнии, совершил аварийную посадку и загорелся. Погиб 41 человек.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о предварительных причинах крушения, среди которых одна из основных – ошибка пилотов при посадке.