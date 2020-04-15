Бывший муж Пелагеи Иван Телегин перестал скрывать роман с новой возлюбленной

15.04.2020, 13:30, Разное

В конце прошлого года стало известно о расставании певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина. Пусть последний заявил о том, что в разладе нет вины третьих лиц, вскоре после ухода из семьи он начал встречаться с владелицей одной из турфирм Марией Гончар. Изначально пара скрывала роман, но теперь говорит о нем открыто: они проводят время на самоизоляции вместе, компанию им составляет их общий питомец – пес породы шиба-ину по кличке Фокси. Его Иван подарил Марии, и с этого года у собаки даже есть своя страница в Instagram, где в графе “мама” значится Гончар, “папа” – Телегин.

Иван Телегин, Мария Гончар и Фокси

Все у всех случается, все мы делаем ошибки… О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась,

– написала Пелагея в соцсетях, подтверждая развод. Они прожили в браке 3 года, и 21 января 2017 года у Пелагеи и Ивана родилась дочь Таисия.

В распаде наших отношений нет вины третьих лиц, обстоятельств или событий. У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем поддерживать и помогать друг другу!

– подтвердил Телегин. Напомним, об их романе общественность узнала весной 2016-го. Новости об этом сопровождали неприятные подробности на тему того, что певица якобы увела спортсмена из семьи. Долгое время эту информацию Пелагея никак не комментировала, но в октябре 2017-го прервала молчание. В документальном фильме “Пелагея. Счастье любит тишину” она впервые рассказала о начале романа с Телегиным и опровергла слухи, признавшись, что на момент их знакомства он уже считал себя свободным человеком.

Чистая совесть, как говорят, лучшая подушка. Чтобы вы понимали, дорогие друзья, у меня совесть чистая, и я сплю прекрасно. Я бы не смогла спокойно жить, если бы то, что пишут, было правдой, если бы я кого-то уводила… Это просто еще один период в моей жизни, который меня сделал сильнее. Никого из семьи я не уводила,

– пояснила Пелагея. Они поженились в середине июня 2016-го. Пара расписалась в Кутузовском ЗАГСе Москвы, после чего в одном из ресторанов на Рублевке состоялся свадебный банкет для друзей и родных.

Пелагея и Иван Телегин с дочкойКликните на фото для просмотра галереи

Иван Телегин с дочкой Таисией