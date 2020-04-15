У генконструктора РКК «Энергия» нашли коронавирус

15.04.2020, 13:30, Новости дня

У замгендиректора и генконструктора РКК «Энергия» Евгения Микрина диагностировали коронавирус, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Микрин сдал два теста на коронавирус, оба – положительные. Он учтен в числе 30 официально объявленных инфицированных внутри Роскосмоса», – сказал собеседник ТАСС.

Сейчас пациент находится на самоизоляции дома, поскольку у него нет клинических симптомов болезни.

Источник уточнил, что среди руководителей предприятий Роскосмоса и в штаб-квартире госкорпорации других заболевших коронавирусом не установлено.

В среду гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что 30 сотрудников ракетно-космической отрасли РФ заразились коронавирусом.

В РФ за сутки зарегистрировано 3 тыс. 388 новых случаев заражения коронавирусом (2 тыс. 774 за предыдущие сутки). Наибольшее число новых вирус-положительных пациентов зарегистрировано в Москве – 1 тыс. 774 человека, в Подмосковье – 272, в Мурманской области – 137. Всего в стране зарегистрировано 24 тыс. 490 заболевших в 84 регионах