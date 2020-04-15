Проблемы Zoom продолжаются: Более 500 000 аккаунтов продают за копейки и даже раздают бесплатно

15.04.2020, 13:30, Разное

Не менее 500 тысяч учетных записей сервиса Zoom на данный момент реализуются на нескольких хакерских сайтах по очень низкой цене, некоторые пользователи могут получить даже бесплатный аккаунт. При этом, в стоимость входят такие параметры, как адрес электронной почты, пароль или URL-адрес личной конференции.

Хакеры предлагают покупателям использовать данные учетные записи по своему усмотрению. Как стало известно, данная информация собирается через большое количество брешей в системе безопасности сервиса, обнаруженные в последний месяц. Пострадавшими компаниями стали Chase, Citibank, в список входят некоторые учебные заведения, использующие Zoom в дистанционном обучении. При этом, даже корпоративный компьютер или сети могут войти в список жертв киберпреступников через Zoom.

Разработчики призвали юзеров поменять личный пароль, а в Google запретили работникам пользоваться этим приложением. К слову, не так давно акционер Zoom Video Communications Inc. Майкл Дриу в своем иске к компании отметил, что она скрывает реальные проблемы в системе безопасности, из-за чего рост акций попросту прекратился.