 

Дочь Ивана Урганта Эрика написала оду бойфренду: “Талантливый, блестящий, невероятный”

15.04.2020, 13:30, Разное

В прошлом году стало известно, что Эрика Кикнадзе – падчерица Ивана Урганта, дочь Натальи Кикнадзе от первого брака (родной отец Эрики – бизнесмен Вахтанг Куталиа), встречается с молодым человеком по имени Муса. Они вместе живут в Нью-Йорке – здесь Эрика учится в школе дизайна Parsons по специальности “Современное искусство и фотография” – и публикуют совместные снимки пусть редко, но метко. Пример тому – домашняя фотосессия пары, которую влюбленные разместили в Instagram.

Эрика и Муса

Талантливый, блестящий, невероятный, удивительный, впечатляющий, ни на кого не похожий, совершенно уникальный, такой, каких раньше не было…

– подписала Эрика фото с Мусой, процитировав некогда взорвавшую сеть речь Леди Гаги. Сам Муса разместил похожие фото, подписав их не менее романтично:

Летай со мной, мне бы хотелось, чтобы ты всегда была рядом.

Напомним, в декабре прошлого года Эрика оказалась в центре расистского скандала. Девушка, которая летом отметила 19-летие, с осени начала публиковать кадры с Мусой, но широкой огласке их роман был предан в декабре. Тогда русскоязычные комментаторы буквально завалили девушку расистскими комментариями в адрес парня, и ей пришлось дать им отпор. Муса также не остался в стороне, он опубликовал комментарий у себя в сторис:

Что касается расистских угроз от русских, могу сказать, что я уже достаточно пережил, так что ваши слова не трогают меня. Все это я слышал с детства. Единственное, что разочаровывает, – угрозы в адрес 19-летней девушки. Понимаю вашу ненависть, за которой кроется неуверенность в себе, поэтому не злюсь. Скажу, что тоже люблю вас.

Гневные комментарии в социальных сетях не помешали их счастью. Наступление 2020 года влюбленные отметили вместе, в честь чего Эрика опубликовала новую серию снимков с молодым человеком.

Эрика и Муса



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