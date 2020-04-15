Новый спорткар BMW M4 получит механическую коробку передач

15.04.2020, 13:23, Новости дня

Сегодня стало известно, что новая спортивная модель BMW M4 проходит тестовые испытания на немецких дорогах.

Вместе с тем фотошпионам удалось запечатлеть автомобиль не только по внешнему виду, но и заглянуть в салон BMW M4. По снимкам можно увидеть, что новое поколение спортивной модели имеет три педали, что свидетельствует об использовании механической трансмиссии. Кроме того, новая модель получила улучшенную решетку радиатора, отличающуюся от предшественника.

На кузове сохранился прежний камуфляжный слой, тогда как это существенно ухудшает общее представление о новом поколении BMW M4. Пока технические параметры не раскрываются, однако и внешний вид может в дальнейшем быть видоизменен в серийном исполнении автомобиля.