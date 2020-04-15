Toyota выпустила недорогой аналог Toyota Yaris

15.04.2020, 13:23, Новости дня

На китайском рынке в скором времени стартуют продажи обновленной версии Toyota Vios, которая появится в кузове седан и хетчбэк.

Кроме того, некоторые специалисты позиционируют автомобиль в качестве аналога для недорогой версии Yaris L. Вместе с тем отличить новое поколение не составит труда по форме светодиодной оптики. Автомобиль получил усовершенствованную решетку радиатора, бампера, а также ДХО. Из технических характеристик известно, что автомобиль имеет 1,5-литровый бензиновый мотор с мощностью 112 л.с.

Новинка приводится в движение 5-ступенчатой трансмиссией. Предполагается последующий выход модификации с внедорожными опциями. Пока стоимость автомобиля остается неизвестной, однако текущее поколение доступно от 77,8 тысячи юаней.