Toyota выпустила недорогой аналог Toyota Yaris
15.04.2020, 13:23, Новости дня
На китайском рынке в скором времени стартуют продажи обновленной версии Toyota Vios, которая появится в кузове седан и хетчбэк.
Кроме того, некоторые специалисты позиционируют автомобиль в качестве аналога для недорогой версии Yaris L. Вместе с тем отличить новое поколение не составит труда по форме светодиодной оптики. Автомобиль получил усовершенствованную решетку радиатора, бампера, а также ДХО. Из технических характеристик известно, что автомобиль имеет 1,5-литровый бензиновый мотор с мощностью 112 л.с.
Новинка приводится в движение 5-ступенчатой трансмиссией. Предполагается последующий выход модификации с внедорожными опциями. Пока стоимость автомобиля остается неизвестной, однако текущее поколение доступно от 77,8 тысячи юаней.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет