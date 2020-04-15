 

Toyota выпустила недорогой аналог Toyota Yaris

15.04.2020, 13:23, Новости дня

На китайском рынке в скором времени стартуют продажи обновленной версии Toyota Vios, которая появится в кузове седан и хетчбэк.

Кроме того, некоторые специалисты позиционируют автомобиль в качестве аналога для недорогой версии Yaris L. Вместе с тем отличить новое поколение не составит труда по форме светодиодной оптики. Автомобиль получил усовершенствованную решетку радиатора, бампера, а также ДХО. Из технических характеристик известно, что автомобиль имеет 1,5-литровый бензиновый мотор с мощностью 112 л.с.

Новинка приводится в движение 5-ступенчатой трансмиссией. Предполагается последующий выход модификации с внедорожными опциями. Пока стоимость автомобиля остается неизвестной, однако текущее поколение доступно от 77,8 тысячи юаней.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / В Украине подтверждено еще два случая коронавируса – Минздрав

13.03 / Дезинфекция и отмена мероприятий: профилактика коронавируса в столице

23.02 / Google отучила искусственный интеллект различать мужчин и женщин

03.03 / Korean Air приостановила полеты в Россию из-за коронавируса

03.04 / Первый самолет с российской помощью вылетел в Сербию

21.02 / Лукашенко пригрозил РФ переориентировать поставки продуктов на китайский рынок

03.02 / В Китае сообщили о 361 погибшем от последствий заражения коронавирусом

13.03 / Названы условия легализации криптовалюты в России

05.02 / Минобороны Украины разослало в регионы письма относительно призыва 18-летних

18.02 / Лидер “Справедливой России” вступился за фигурантов дела “Сети” и потребовал пересмотра приговора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска