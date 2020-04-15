 

Motorola 22 апреля представит флагманский смартфон Edge+

15.04.2020, 13:23, Новости дня

 Пользователям стал доступен официальный тизер новинки смартфона Motorola Edge+, который сможет похвастаться «экраном-водопадом».

В свою очередь, некоторые зарубежные издания уверены в том, что устройство обзаведется модемом, поддерживающим сети пятого поколения, а также экраном с частотой обновления кадров 90 гц. Аналогичные дисплеи уже активно применяются во флагманских моделях Vivo Nex и Huawei Mate 30 Pro. Некоторые специалисты уверены, что смартфон получил мощный процессор Snapdragon 765G.

Кроме того, здесь также применят 6,67-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Основная камера получил квадромодуль, однако главный датчик 108 мегапикселей позволит добиться идеального качества снимков при любом освещении.



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