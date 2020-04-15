Установлен нулевой пациент с коронавирусом в России

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15.04.2020, 13:16, Новости дня

Президент Российского респираторного общества, завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова, академик РАН Александр Чучалин завил, что нулевым пациентом с коронавирусом в РФ стал мужчина по фамилии Субботин, прилетевший из Милана.

«У нас в РФ нулевым пациентом явился молодой мужчина 40 с лишним лет. Прилетел он из Милана. Сейчас уже можно назвать его фамилию – Субботин. Диагностировали у него коронавирус очень быстро. Мы с главврачом специализированной больницы в Коммунарке Денисом Николаевичем Проценко и ставили ему этот диагноз, мы же назначили лечение. Очень рано увидели те осложнения, которые появлялись. Он первый, кто выздоровел от коронавируса в России», – рассказал Чучалин в интервью «Православие.ру».

Он добавил, что мужчина прибыл в страну 27 февраля. Академик уточнил, что вирус подхватили мать и отец, с которыми тот контактировал. По его словам, оба родителя – пожилые люди, у них болезнь протекает тяжелее, а отец подключен к аппарату ИВЛ.

В РФ за сутки зарегистрировано 3388 новых случаев заражения коронавирусом (2774 за предыдущие сутки). Наибольшее число новых вирус-положительных пациентов зарегистрировано в Москве – 1774 человека, в Подмосковье – 272, в Мурманской области – 137. Всего в стране зарегистрировано 24 490 заболевших в 84 регионах.



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