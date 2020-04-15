Скандалы: «Ротшильды и Рокфеллеры — это раскрученные имена, а за ними еще кто-то стоит»

15.04.2020, 13:14, Разное

Экс-первая ракетка мира Марат Сафин связал охватившую планету вспышку пандемии коронавируса с мировым заговором теневого правительства

Экс-первая ракетка мира Марат Сафин связал охватившую планету вспышку пандемии коронавируса с мировым заговором теневого правительства, который позволит чипировать людей. «Я думаю, что людей готовят к чипизации. Билл Гейтс еще в 2015 году рассказал, что у нас будет пандемия, следующий враг — вирус, а не ядерная война. Они провели симуляцию на Давосском форуме, как все будет. Я не думаю, что Билл Гейтс такой предсказатель — он просто знал», — заявил 40-летний Сафин в интервью Sports.ru.

«Думаю, что с вирусом все не так, как рассказывается, но народ же верит во все, в страшилки по телевизору. Кто-то верит, что закончится скоро цивилизация, а я в это не верю. Просто скоро будем ходить с чипом. Весь мир же посадили домой, так что все работает», — добавил он.

«Я думаю, что есть ребята покруче мировых лидеров, которые реально хозяева денег, хозяева мира, и они это могут легко провернуть. Можно называть это теневым правительством, можно как угодно. Я думаю, мы даже не догадываемся, что они существуют. Ротшильды и Рокфеллеры — это раскрученные имена, а за ними еще кто-то стоит», — резюмировал бывший теннисист.

Марат Сафин — победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде — US Open-2000 и Australian Open-2005, возглавлял рейтинг ATP в 2000 году. Позднее он первым среди россиян был включен в списки Международного зала теннисной славы.

По окончании теннисной карьеры Сафин был депутатом Государственной Думы VII созыва, но в мае 2017 года решил сдать мандат и сосредоточиться на работе в международных спортивных организациях. В настоящее время он является общественным советником по вопросам спорта председателя Государственной Думы VII созыва Вячеслава Володина.

Ранее другой известный в прошлом отечественный теннисист — Евгений Кафельников — жестко раскритиковал планы московских властей по введению пропускного режима для отслеживания перемещений граждан в период пандемии коронавируса.

«Если вы готовы нацепить на себя электронный ошейник, то я никогда свою свободу не отдам никому», — написал Кафельников в Twitter.