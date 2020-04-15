 

Мишустин оценил ситуацию с распространением коронавируса в России

15.04.2020, 13:11, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал непростой ситуацию с распространением коронавируса в России.

«Ситуация с распространением коронавируса остается непростой, число заболевших растет, хотя все больше становится и тех, кто выздоровел», – цитирует РИА «Новости» Мишустина. 

При этом он отметил, что система здравоохранения продолжает работать с максимальной нагрузкой. По словам премьера, в российских регионах более половины коек надо оснастить дополнительным оборудованием. 

«В некоторых стационарах потребуется установить мобильные кислородные станции, которые используются, в том числе, для проведения реанимационных мероприятий. Также нужно оснастить эти койки аппаратами ИВЛ», – сказал он. 

Вместе с тем Мишустин указал, что 84 регионам РФ будет выделено более 30 млрд рублей для борьбы с коронавирусом. Средства «пойдут не только на перепрофилирование коечного фонда, но и на дооснащение инфекционных коек». 

Также он отметил, что на перепрофилирование коечного фонда федеральных медицинских организаций в регионах требуется более 11 млрд рублей. 

В РФ за сутки зарегистрировано 3388 новых случаев заражения коронавирусом (2774 за предыдущие сутки). Наибольшее число новых вирус-положительных пациентов зарегистрировано в Москве – 1774 человека, в Подмосковье – 272, в Мурманской области – 137. Всего в стране зарегистрировано 24 490 заболевших в 84 регионах

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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