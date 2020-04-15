Кремль рассказал о реакции G20 на решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ

15.04.2020, 13:11, Новости дня

G20 на саммите по видеосвязи поддержала усилия Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Дональда Трампа о приостановке финансирования ВОЗ, отметив, что РФ исходит в своей позиции именно из заявления «двадцатки».

«В данном случае, можно вернуться к 26 марта текущего года, к экстренному саммиту лидеров «двадцатки». Президенты стран «двадцатки» провели саммит, по итогам которого они приняли согласованное заявление, которое называется «Заявление по новой коронавирусной инфекции COVID-19». Там говорится о том, что группа двадцати совместно со Всемирной организацией здравоохранения решительно настроена сделать все возможное для преодоления пандемии», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

В заявлении, по словам Пескова, говорится, что президенты G20 полностью поддерживают усилия ВОЗ и настроены далее укреплять ее полномочия по координации международной борьбы с пандемией.

Кроме того, главы государств поручили ВОЗ в сотрудничестве с другими профильными организациями проанализировать имеющиеся недостатки в готовности к пандемии и подготовить доклад для совместной встречи министров финансов и здравоохранения в ближайшие месяцы в целях запуска глобальной инициативы по готовности к реагированию на пандемию.

«Мы видим, таким образом, что президенты «двадцатки», включая президента (Владимира) Путина Российской Федерации возлагают на ВОЗ надежды в дальнейшей работе по анализу опыта этой пандемии и поддерживают работу ВОЗ. Именно из этой позиции мы исходим в Москве», – отметил Песков.

Ранее Трамп сообщил, что Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ. Американский лидер также обвинил ВОЗ в том, что новым коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео обвинил ВОЗ в невыполнении работы по коронавирусу.

Россия призвала США воздержаться от атак на ВОЗ. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, решение США доказывает, что для Вашингтона важно найти «виноватых».