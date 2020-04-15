В период карантина на учет в Службу занятости встали более 70 тыс. украинцев

15.04.2020, 13:10, Новости дня

По состоянию на 13 апреля в Госслужбе занятости Украины числилось 387 500 человек, 71 400 из них встали на учет во время карантина, связанного с коронавирусом. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на пресс-службу Государственной службы занятости.

В марте безработица в Украине выросла на 22 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

“Уровень безработицы в 2020 году составит 9,4% вместо 8,1%, прогнозируемых ранее”, – уточнили в Госслужбе.

При этом в период карантина стало проще получить статус безработного, а выплаты по безработице назначаются уже с первого дня регистрации. Минимального пособие на время карантина повысили с 650 грн до 1000 грн. Максимальное пособие – 1800 грн.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

С 6 апреля условия карантина ужесточили: украинцам запретили гулять в парках, собираться в группы больше чем по два человека и появляться в общественных местах без маски или респиратора. Эти ограничения будут действовать как минимум до 24 апреля. Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что карантин продлят до начала мая.

В Украине по состоянию на утро 15 апреля коронавирус подтвержден у 3764 человек, из них 143 уже вылечились, а 108 – скончались. Пик заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается 17 апреля, сообщили в Минздраве.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.