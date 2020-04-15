В Минздраве посоветовали жителям Киевской и Житомирской областей утром не выходить на улицу из-за пожара в Чернобыле

15.04.2020, 13:10, Новости дня

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов посоветовал жителям Киевской и Житомирской областей не выходить утром на улицу из-за пожара в Чернобыльской зоне отчуждения, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Мы мониторим ситуацию и видим повышение в воздухе концентрации частиц горения, поэтому советуем всем людям, особенно тем, кто имеет хроническое заболевание легких или сердечно-сосудистые заболевания, ограничить выход на улицу в утренние часы, когда концентрация этих частиц самая высокая, пить больше воды и делать влажную уборку помещений”, – сказал Степанов на брифинге 15 апреля.

В то же время он заверил, что по состоянию на 14 апреля радиационный фон в Киеве, Киевской и Житомирской областях был в норме.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля в районе села Владимировка. В ГСЧС сообщили, что загорелся лес, но не уточнили, что стало причиной возгорания. К тушению пожара была привлечена авиация.

По данным и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова, пожар вспыхнул из-за поджога травы.

Полиция Киевской области начала два уголовных производства по факту пожаров в зоне отчуждения. Одного подозреваемого в поджоге правоохранители задержали 6 апреля. Это 27-летний житель села Раговка, он рассказал полицейским, что поджег мусор и траву в трех местах ради забавы, но не смог потушить огонь самостоятельно. Ему объявили о подозрении. Еще один мужчина, вероятно, причастный к возгоранию, был задержан 13 апреля.

13 апреля в Facebook директор компании Chornobyl Tour, член общественного совета Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения угрожает Припяти и хранилищу радиоактивных отходов. В ГСЧС назвали предположение об угрозе хранилищу фейком.

14 апреля Фирсов сообщил, что пожар в Чернобыле удалось потушить, но в ГСЧС 15 апреля проинформировали, что в зоне отчуждения еще тлеют пеньки, но открытого огня нет.