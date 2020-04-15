 

В ВСУ за сутки зафиксировано четыре новых случая инфицирования коронавирусом

15.04.2020, 13:10, Новости дня

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировано четыре новых случая инфицирования коронавирусом. Об этом 15 апреля в Facebook сообщает командование медицинских сил ВСУ.

На сегодняшний день в ВСУ зарегистрировано 23 случая COVID-19. Из них один человек выздоровел, один умер.

На изоляции, в том числе самоизоляции, сейчас находятся 307 украинских военнослужащих. В ближайшие три дня режим изоляции завершается у 47 из них.

Епідеміологічна обстановка в Збройних Силах УкраїниНа 07.00 15 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 23 випадки…

Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Teisipäev, 14. aprill 2020

В Украине по состоянию на утро 15 апреля коронавирус подтвержден у 3764 человек, из них 143 уже вылечились, а 108 – скончались. Пик заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается 17 апреля, сообщили в Минздраве. 

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

С 6 апреля условия карантина ужесточили: украинцам запретили гулять в парках, собираться в группы больше чем по два человека и появляться в общественных местах без маски или респиратора. Эти ограничения будут действовать как минимум до 24 апреля. Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что карантин продлят до начала мая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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