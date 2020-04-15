Лиза и Гарри Галкины довели Аллу Пугачеву в день рождения до слез

15.04.2020, 13:09, Разное

Алла Пугачева, отмечающая 15 апреля 71-й день рождения, получила массу пожеланий от коллег и поклонников, но особенно ее растрогало поздравление дочери и сына. Лиза и Гарри Галкины приготовили для звездной матери собственноручно сделанные подарки, а также прочли для нее стихотворение, чем довели до слез.

Максим Галкин вел видеосъемку во время этого трогательного процесса и поделился роликом с Instagram-фолловерами. Ролик демонстрирует, как волнуются дети именинницы, ожидая ее выхода из комнаты. Малыши вооружились воздушными шарами, которые лично надувал Гарри, и роскошными букетами. Двойняшки, как только Пугачева переступила порог кухни, где на столе красовался торт со свечами, начали декламировать стихотворение с пожеланиями здоровья, счастья и вечной молодости.

Алла Борисовну растрогало поздравление детей, и она не могла сдержать слез. После этого под восторженные возгласы присутствующих именинница затушила свечи на торте, который, по словам Лизы и Гарри, они сами сделали.

Приветствие, приготовленное семьей для Примадонны, по мнению поклонников, получилось неординарным и очень трогательным. Фолловеры присоединились к поздравлениям и пожелали Пугачевой долгих лет жизни и крепкого здоровья.

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