Как Пермь держит осаду: глава региона о дополнительных мерах против коронавируса

15.04.2020, 13:06, Новости дня

Со 2 апреля Пермский край находится на режиме самоизоляции, и местные власти ослаблять его не собираются. Об этом сообщил врио губернатора края Дмитрий Махонин в эфире "Вечера с Владимиром Соловьевым".

В области с каждым днем растет число инфицированных коронавирусом. За прошедшие сутки выявлено 27 случаев, подчеркнул Махонин.

Он рассказал, что в рамках выявления коронавируса в Перми всех больных с пневмонией проверяют на КТ. При этом, по данным местного Роспотребнадзора, зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ и самой пневмонии.

Также Махонин сообщил об организации в крае штаба, где самые главные люди – инфекционисты и психологи, оценивающие состояние людей на самоизоляции.

Между тем глава области выразил благодарность полиции, назвав ее работу профессиональной и ювелирной. "Полицейские проводят с населением очень большую разъяснительную работу, на границах выставлены посты, функционируют патрули", — отметил он.

В настоящее время в крае активно ведется переподготовка медицинского персонала, тысяча врачей проходят курсы. Местные власти решили их поддержать дополнительными мерами: это страховка жизней и доплата 30 тысяч к 80-ти, установленным указом президента.

Особое внимание Махонин обратил на серьезную поддержку области со стороны предпринимателей и меценатов. "135 миллионов рублей собрал региональный фонд поддержки граждан. Деньги из этого фонда тратятся на обустройство быта врачей в больницах", — уточнил он.

В свою очередь глава Пермского края заявил, что из местного бюджета выделены значительные средства на поддержку бизнеса. "Мы считаем, что из этого осадного положения мы должный выйти с нормальной и здоровой экономикой, насколько это возможно", — заключил Махонин.

За прошедшие сутки в РФ зарегистрировано 3 388 новых случаев COVID-19 в 65 регионах, в общей сложности число диагнозов в стране почти достигло отметки в 25 тысяч. Прирост случаев заболевания составил более 16 процентов.