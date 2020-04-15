Песков: войска для борьбы с коронавирусом пока использовать не будут

15.04.2020, 13:06, Новости дня

Решение об использовании Вооруженных сил РФ в борьбе с распространением коронавируса COVID-19 пока не принято. Что касается заявления Владимира Путина о применении сил и средств армии, то речь идет, прежде всего, о военных врачах, сообщил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента пояснил, что специалисты российских Вооруженных сил сейчас работают в самых горячих точках мира и приобретают там бесценный опыт, пишет агентство "Интерфакс".

Напомним, военные медики, вирусологи и эпидемиологи работают в Италии и Сербии. Они занимаются как лечением больных, так и дезинфекцией различных объектов.

На данный момент в РФ зафиксированы выше 24 тысяч случаев заражения COVID-19. Жертвами коронавируса стали 198 человек, выздоровели почти 2 тысячи заболевших.