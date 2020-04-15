Пахать и пахать: потомки трудолюбивых крестьян превратились в современных трудоголиков

15.04.2020, 13:06, Новости дня

Сельское хозяйство в разных регионах мира имеет разную историю, разные традиции и культуру. Это и констатация факта, и основа для современных исследований – экономических, социальных и политических.

Жители стран, где урожай веками доставался ценой больших усилий и высоких трудозатрат, до сих пор предпочитают работать больше и дольше – даже если они сами уже никак не связаны с сельским хозяйством. Такой вывод сделали американские исследователи с европейскими корнями, опубликовавшие результат своей работы в престижном британском издании “Экономический журнал”.

Современную ситуацию политолог Василики Фука (Vasiliki Fouka) и экономист Ален Шлепфер (Alain Schlpfer) оценивали по данным Европейского социального исследования за период с 2002 по 2014 год. ЕСИ проводится один раз в два года, его цель – сравнительный анализ установок, взглядов, ценностей и поведения жителей европейских стран (к слову, с 2006 года в нем участвует и Россия).

Для целей своего исследования Фука и Шлепфер ориентировались по большей части на три параметра: 1) общее количество часов, которое, по словам респондентов, они обычно проводят на основной работе в течение недели; 2) желаемое количество рабочих часов в неделю и 3) разница между количеством рабочих часов по трудовому договору и по факту, тоже за неделю.

Данные для исторического сравнения исследователи получили из таких источников как Аграрная перепись в Пруссии XIX века, статистика Министерства сельского хозяйства США и другие, а также учли иные параметры, такие как климат или географическое расположение.

Результат сравнения “было / стало” оказался неожиданным и предсказуемым одновременно: выяснилось, что в наше время большинство трудоголиков проживают в тех регионах, где их предки на протяжении многих поколений выращивали сельскохозяйственные культуры, требующие бльших трудозатрат для получения предельной прибыли. Например, чтобы вырастить и продать хороший урожай картофеля, приходилось тяжело работать, однако затраченные усилия в итоге себя окупали, тогда как зерновые культуры – овес, ячмень, пшеница – подобных усилий не требовали.

Интенсивность труда в регионах современной Европы.

Иллюстрация Vasiliki Fouka, Alain Schlpfer.

Иными словами, выяснилось, что в регионах, где урожай преобладающих сельхозкультур больше зависел от труда крестьянина и вложенных им усилий, чем от иных факторов, люди до сих пор проводят больше времени на работе.

Исторически сложившаяся установка на более интенсивный труд в течение более длительного времени, по всей видимости, передавалась в таких сообществах из поколения в поколение, став частью культуры, и сохранилась даже после ухода жителей от аграрной деятельности.

“Согласно одной из существующих теорий, выращивание риса было настолько трудозатратным, что это растение оказало огромное влияние на трудовую этику и трудовое поведение в тех сообществах, которые исторически зависели от риса. Наше исследование показывает, что этот принцип верен и для разных сельскохозяйственных культур по всей Европе. В тех регионах, где усердная работа наших предков окупалась, этика интенсивного труда прочно вошла в культуру и сохранилась в таком виде до наших дней”, – пояснила Василики Фука.

Ранее “Вести.Наука” (nauka.vesti.ru) сообщали о том, что трудоголики чаще становятся алкоголиками, а женщины-трудоголики чаще зарабатывают диабет. Кроме того, учёные выяснили, что отпуск продлевает жизнь.

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Вести.Наука