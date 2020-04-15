Мнение: Семья министра

15.04.2020, 13:05, Разное

Представьте, вы — министр. Сидите в своём кабинете, размышляете над важной и болезненной реформой, которая совершенно необходима стране, но которая заставит страдать многих влиятельных людей, сидящих на мощных финансовых потоках.

Раздаётся звонок по скайпу, звонит старший сын.

— Привет, папа! Извини, мы с компаньоном всё же решили купить ту мастерскую в США. Иначе её купят наши конкуренты, и мы потеряем всё, что вложили в наш проект за последние три года.

— Но, сынок, ты же знаешь, что в России действует закон, согласно которому дети крупных чиновников не имеют права владеть счетами, недвижимостью и прочей собственностью за рубежом?

— Папа, я взрослый человек, мне уже 40, я имею право распоряжаться моими деньгами, которые я заработал, кстати, без твоей помощи. А тебе уже 63 года, скоро на пенсию. Мы с Мариной много раз предлагали: давай купим тебе хорошую квартиру в Сочи, будешь целыми днями кататься на своих лыжах…

Проходит полчаса, звонит дочь.

— Пап, привет! Помнишь Интриганова, вы с ним дружили раньше?

— Конечно, помню! Он вот уже третий год на меня доносы в прокуратуру строчит.

— Ты всё на него наговариваешь, он замечательный человек. Я ему когда-то помогла перевести статью с испанского, и вот теперь он дарит мне в знак благодарности маленькую квартирку в Альмерии, прямо у моря! Конечно, это слишком дорогой подарок, но он же богатый человек, может себе позволить.

— Дочка, ты понимаешь, что в России дети министров не имеют права владеть квартирами за рубежом?

— Ой, да кто узнает? Ты просто из своей глупой ненависти к Интриганову находишь причины, чтобы испортить мою радость!

Проходит ещё час, звонит младший сын.

— Папа, поздравь нас! Мы с Джулией решили пожениться.

— Отлично, очень рад! Когда свадьба?

— В следующем месяце. Справлять будем скромно, кроме тебя и её родителей гостей почти и не будет.

— Помочь с заказом ресторана, прочими хлопотами?

— Да нет, это же в Балтфорде будет. Мы сами всё устроим.

— Хорошо. Может, помочь с ремонтом? Твоя квартира не очень подходит для семейной жизни.

— У Джулии есть квартира, там и поселимся. У нас без вариантов: ей ещё 28 лет ипотеку выплачивать.

— Погоди, погоди. Ты собираешься переехать в Канаду?!

— Пап, я понимаю, куда ты клонишь. Я уже сто раз слышал твои дурацкие нравоучения, что дети должны жить в России и всё такое. Давай не будем начинать сначала. Я вот уже 7 лет, как совершеннолетний и сам зарабатываю себе на жизнь. Я буду жить там, где захочу.