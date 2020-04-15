Мнение: Итоги войны

15.04.2020, 13:00, Разное

Нефть вчера снова снизилась, причем довольно внушительно – сразу на 5%. Рынок никак не реагирует на сделку ОПЕК+. Ни одной базовой проблемы она не решила, да, наверное, и не могла решить. Рынок – это баланс спроса и предложения, и реанимировать ситуацию только с одной стороны, стороны предложения, не получается. Нужен еще и спрос. Спрос, упавший на 20 процентов за короткое время, это катастрофа. Пусть локальная и временная, но это именно она.

Ситуация лучше не стала, но теперь у нее есть вполне определенная составляющая – соглашение заключено, и Россия по нему обязана провести сокращение своей добычи. Само соглашение местами выглядит откровенно фиктивным, страны-участницы активно манипулировали базовыми показателями, с которых и нужно вести отсчет сокращения добычи, но в целом Россия сокращает больше других. Точнее, обязана сокращать.

В прошлом Россия откровенно мошенничала, манипулируя объемами и буквально "выезжала" на саудовском сокращении, которое было вполне реальным. Саудиты терпели, но теперь ситуация изменилась ровно на противоположную – теперь они будут выезжать на России. Правда, если в прошлом ситуация выглядела получше просто потому, что и цена была другой, и объемы тоже, то сейчас и тот, и другой показатель ниже некуда.

Если кто-то и мог нанести больший вред российской нефтяной отрасли, чем российское руководство, то он не стал даже вмешиваться – Кремль и талантливые нефтяные командиры угробили ее в самом лучшем виде. Проблема в том, что Россия была вынуждена пойти на подписание ОПЕК+ явно под впечатлением аргументов, которые привел Трамп в телефонном разговоре с Путиным, который и запустил процесс срочного подписания новой сделки. И аргументы были таковы, что деваться стало просто некуда. Что именно пообещал Трамп Путину, даже неважно, важно то, что капитуляция была подписана. Причем практически без звука. Чем-то это напомнило заключение транзитного договора с Украиной, когда Кремль пыжился, надувал щеки и рассказывал всем, где именно он видит Украину и ее аргументы. Но внезапно изменил свою точку зрения и в два дня все подписал, причем на предельно невыгодных условиях, и даже выплатил контрибуцию в 3 миллиарда долларов. Что за аргумент был предъявлен в декабре 19 года, известно – санкции, который фактически убили Северный поток-2. Технически его еще пытаются реанимировать, но даже если он и будет достроен, фактически смысл его уже утрачен. Так же, как и в Турецком потоке, во всяком случае, той трубе, которая идет на турецкий рынок. Объемы импорта Турции уже снизились до мощностей Голубого потока, который и без трубы Турецкого потока способен полностью покрывать турецкий импорт.

Какой именно аргумент был предъявлен Трампом Путину сейчас – да, скорее всего, такой же. Санкции. Причем такие, которые выглядели гораздо тяжелее, чем даже капитуляция с сокращением добычи. Тяжелее этого могло быть только эмбарго на торговлю российской нефтью, тем более, что рынок, сокративший спрос на 20 миллионов баррелей, российские 7-8 миллионов баррелей экспорта, вообще бы не заметил.

Приказав в начале марта Новаку хлопнуть дверью, российское руководство переиграло само себя. Это классика жанра – с таким руководством никаких врагов не нужно, оно само прекрасно справляется. Такой набор чванства, невежества и откровенной глупости формируется только в застойных болотах деспотий, где кадры подбираются по любому признаку, кроме профессионального. Поехавший на идее собственной значимости диктатор и подчиненных подбирает таким образом, чтобы они оттеняли его величие. В реальности такой диктатор всегда оказывается пустым местом, что наш прекрасно демонстрирует в ситуации с эпидемией.

Парадокс ОПЕК+ заключается еще и в том, что нынешний кризис существенно укрепляет позиции саудовского кронпринца Мохаммеда. Он выступает за снятие Саудовской Аравии с нефтяной иглы. Его проект диверсификации экономики Королевства и выход на новый технологический уровень "Вижн-2030" вызывает жесткое сопротивление старших поколений династии, привыкших к сбору нефтяной ренты. Теперь Мохаммед явным образом демонстрирует катастрофичность прежнего курса и необходимость ускорения перехода к новой экономике. Нефтяной кризис для него – идеальный подарок. Причем Мохаммед вышел сейчас победителем в схватке, что еще сильнее укрепляет его аппаратные позиции в саудовской династии.

По-видимому, это и объясняет предельную жесткость, с которой Саудовская Аравия воспользовалась кретинизмом российского руководства. Кронпринц немедленно запустил нефтяную войну, целью которой было не только восстановление баланса цен. Он решает задачи высокого уровня, которые пещерное российское руководство, способное только обворовывать свою страну, не в состоянии не только поставить, но даже сформулировать. И он победил, что сомнений уже не вызывает. Причем победил и как руководитель нефтяной страны, решивший проблемы несбалансированности рынка, и как руководитель, пытающийся уйти от нефтяной зависимости.

Россия уже не ровня даже Саудовской Аравии – мы сегодняшние гораздо более дикие, чем пустынные арабы. Развитой технологической цивилизации хватило буквально тридцати лет под управлением воров и бездарей, чтобы опуститься на уровень Третьего мира. И пока процесс погружения неостановим.