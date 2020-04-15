Кремль рассказал о телефонном разговоре Путина с Рахмоном

15.04.2020, 12:53, Новости дня

Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон по телефону обсудили ситуацию с коронавирусом, таджикистанский лидер поблагодарил за российскую гуманитарную помощь, информирует пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе таджикистанской стороны.

«Обсуждена ситуация вокруг распространения коронавирусной инфекции. Эмомали Рахмон выразил признательность за оказываемую российской стороной гуманитарную помощь. Затронуты также актуальные вопросы российско-таджикистанского сотрудничества в торгово-экономической и других сферах», – передает РИА «Новости» сообщение Кремля.

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