 

Конструкторы ракеты для «Морского старта» решили уволиться

15.04.2020, 12:53, Новости дня

Оператор космодрома «Морской старт» S7 Space может остаться без разработчиков новой ракеты для своего проекта: главный конструктор по средствам выведения Игорь Радугин вместе с командой в конце апреля могут покинуть компанию, сообщили два источника в ракетно-космической отрасли.

«Игорь Сергеевич написал заявление несколько дней назад. Последний его рабочий день – 30 апреля», – сообщил источник РИА «Новости».

По словам другого собеседника, вместе с Радугиным из S7 Space собираются уйти сотрудники конструкторского бюро, которые проектировали новую ракету для «Морского старта».

Сам Радугин не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. «Давайте подождем до конца месяца», – сказал он.

В 2014 году пусковую деятельность «Морского старта» приостановили, в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7. «Морской старт» перебазировали из США в Россию.

В субботу Роскосмос сообщил, что производитель ракет ракетно-космический центр «Прогресс» должен дать оценку стоимости разработки, производства и затрат на подготовку к пуску ракеты «Союз-7» с «Морского старта».



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