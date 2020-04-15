Отец Елены Зосимовой объяснил, зачем активно «раскручивал» дочь в 90-х

15.04.2020, 12:53, Разное

Елена Засимова прославилась в 90-х годах после выхода песенных хитов «Линия любви» и «Подружки», но через несколько лет ушла из шоу-бизнеса. Ее отец, знаменитый продюсер Борис Зосимов рассказал, отчего его дочь покинула сцену и чем занимается сейчас.

Общественность узнала о Елене Зосимовой в самом начале 90-х после ее выступления в «Утренней звезде». Через время артистка записала несколько песен, появились ее клипы, где снимались иные отечественные знаменитости. Не обошлось без критиков, утверждавших, что исполнительница добилась успеха только благодаря отцу. Борис Зосимов не скрывает, вокальные умения дочери нельзя назвать идеальными, сам он «переборщил, когда раскручивал ее с использованием всех возможностей». Продюсер признался, Елена не особо стремилась к пению, но ему тогда требовалось раскрутить свою фамилию, поэтому помощь дочери являлась очень ценной, она выполняла все команды родителя.

Последней работой Елены Зосимовой являлось сотрудничество с Максимом Фадеевым. Трек «Забудь» был создан в 2003 году, но так и не вышел. Потом певица вышла замуж за предпринимателя Михаила Хенкина и закончила творческую деятельность. Борис Зосимов рассказал, что его дочь проживает в Москве, у нее двое детей. О возвращении в шоу-бизнес она и думать не желает, хотя отец предлагал ей выступить, спеть несколько хитов и получить заслуженный гонорар.