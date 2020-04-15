В Кремле прокомментировали проблемы с пропусками в Москве

15.04.2020, 12:48, Новости дня

Введение пропусков в Москве должно сработать эффективно, однако трудности в начале реализации все же возможны, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Цель одна – действительно обеспечить режим самоизоляции, который позволит выйти сначала на плато и потом уже перейти к периоду спада эпидемиологической угрозы. Делать какие-то выводы и спешить с выводами на основе первого утра, как эти пропуска заработали, считаю неправильным. Возможны ли трудности? Да, возможны. Опять же, проблема в недисциплинированности. Оно наладится, и мы надеемся, что эффективно сработает», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, необходимо стремиться к тому, чтобы помочь работе системы, «это в наших общих интересах». Он добавил, что полицейские только начали выполнять проверку пропусков, и москвичи обязаны оказывать этому содействие.

Песков отметил, что пропускной режим в Москве – это вынужденная мера из-за того, что москвичи и гости столицы не проявили должной дисциплинированности.

«Вы знаете, что в настоящий момент система здравоохранения Москва столкнулась с наибольшей нагрузкой, и, к большому сожалению, москвичи и гости столицы в эти дни не проявили должной дисциплинированности по соблюдению режима самоизоляции. И только это вынудило московские власти пойти на введение этих пропусков», – сказал он.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что московских чиновников и силовиков не будут наказывать за очереди при проверке пропусков, передает ТАСС.

«В настоящее время они (наказания) никак не оговариваются и не предусматриваются», – сказал он.

Ранее сообщалось, что полицейские проверяют пропуска у пассажиров на всех станциях московского метро, из-за чего на входах наблюдается большое скопление людей. Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал исключить образование очередей в метро из-за проверок.

Напомним, со среды в столичном регионе вводится система цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте. Такие меры приняты в целях контроля соблюдения режима самоизоляции.