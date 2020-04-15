 

Билл Гейтс раскритиковал решение Трампа остановить финансирование ВОЗ

15.04.2020, 12:48, Новости дня

Американский предприниматель и один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии коронавируса.

Гейтс написал в Twitter, что «приостановка финансирования ВОЗ во время мирового кризиса в области здравоохранения настолько опасна, насколько это звучит».

«Организации удается замедлить распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, и, если их работа остановится, никакая другая организация не сможет заменить их», – указал бизнесмен.

По его словам, «мир нуждается в ВОЗ как никогда прежде».

Ранее Трамп сообщил, что Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ. Американский лидер также обвинил ВОЗ в том, что новым коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео обвинил ВОЗ в невыполнении работы по коронавирусу.

Россия призвала США воздержаться от атак на ВОЗ. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, решение США доказывает, что для Вашингтона важно найти «виноватых».

Вирусолог Виктор Зуев в комментарии газете ВЗГЛЯД отреагировал на прекращение финансирования ВОЗ со стороны США.



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