Коронавирусное заболевание (COVID-19): памятка для пациентов

15.04.2020, 12:42, Разное

Коронавирусное заболевание (COVID-19): памятка для пациентов

1. Что такое COVID-19

Коронавирусная инфекция 2019, или COVID-19, вызвана вирусом SARS-CoV-2. Впервые этот вирус обнаружен в городе Ухань в Китае. С тех пор он быстро распространился по миру, включая европейские страны и США. Основные жалобы включают лихорадку (повышение температуры тела), кашель и затрудненное дыхание. Затрудненное дыхание указывает на то, что инфекция вызвала пневмонию (воспаление легких). Специалисты продолжают изучать свойства вируса.

2. Как передается COVID-19

Главный путь передачи вируса — от человека к человеку, как при гриппе. Чаще всего это происходит, когда зараженный вирусом человек кашляет или чихает неподалеку от других людей. Полагают также, что возможен и контактный путь передачи: если дотронуться до поверхности, на которой находится вирус, а затем — до рта, носа, глаз.

Насколько известно, люди наиболее заразны тогда, когда они уже больны. Возможно, однако, и бессимптомное носительство вируса (без симптомов болезни), но вклад бессимптомного носительства не до конца ясен.

3. Основные проявления COVID-19

Болезнь обычно проявляется через несколько дней после заражения. Иногда этот период (называемый продромальным) растягивается на больший срок.

Проявления болезни могут включать:

· лихорадку,

· кашель,

· быструю утомляемость,

· боль в мышцах.

Реже встречаются головная боль, боль в горле, насморк, исчезновение обоняния. Изредка наблюдаются желудочно-кишечные симптомы — тошнота и понос.

В большинстве случаев эти проявления проходят за несколько недель безо всяких последствий. Нередко болезнь протекает и полностью бессимптомно. Однако у некоторых людей COVID-19 приводит к серьезным нарушениям — к пневмонии, нехватке кислорода (гипоксемии), к нарушениям работы сердца и даже к смерти. Чаще всего перечисленные осложнения возникают у пожилых людей, у больных, страдающих заболеваниями сердца, сахарным диабетом, болезнями легких и онкологическими заболеваниями.

Дети, хотя и заражаются вирусом, почти всегда болеют легко.

4. Когда обращаться за медицинской помощью

Если у вас повысилась температура, появился кашель или затрудненное дыхание, вам следует позвонить врачу. Возможно, вы заражены, если в предшествующие 14 дней 1) у вас был тесный контакт с носителем вируса либо 2) вы находитесь или вернулись из местности, где много людей страдают этой инфекцией.

При нетяжелых симптомах лучше всего позвонить врачу перед тем как идти к нему. Врач сообщит вам о дальнейших действиях, в частности скажет, есть ли смысл в очной консультации. Многим людям, имеющим лишь нетяжелые проявления болезни, лучше оставаться дома и изолироваться от других людей, пока болезнь не пройдет. Если врач сочтет, что вам все-таки необходимо появиться у него, то перед входом в поликлинику или больницу, надо надеть лицевую маску. Ждать приема лучше всего отдельно от других пациентов. Если же вам настолько плохо, что в больницу надо отправляться немедленно, все-таки необходимо предупредить медицинский персонал о себе: от этого выиграет и ваша безопасность, и безопасность других пациентов.

Врач или фельдшер осмотрят и расспросят вас: надо быть готовым ответить на вопрос о недавних путешествиях и о контактах с другими больными людьми.

5. Нужен ли анализ на вирус

Если у вас заподозрят COVID-19, то для подтверждения диагноза у вас возьмут мазок из носа (возможно, также изо рта) и проведут анализ. Если у вас отходит мокрота, то могут исследовать и мокроту. Анализ позволит выяснить, страдаете ли вы COVID-19 или какой-то иной инфекцией.

В некоторых районах нет возможности проводить анализы всем, у кого заподозрено COVID-19. В этом случае врач предложит вам оставаться дома и повторно звонить, если состояние ваше ухудшится.

Кроме того, вам могут предложить сделать рентгенографию грудной клетки или компьютерную томографию (КТ), чтобы проверить, не распространилась ли инфекция на легкие.

6. Как лечат COVID-19

Пока что нет средств для лечения именно этой инфекции. Большинство больных должны оставаться дома до выздоровления, однако при тяжелом течении болезни или при наличии серьезных сопутствующих заболеваний вас могут госпитализировать.

· Легкое течение болезни. Большинство больных находятся дома. Нетяжелые проявления инфекции (лихорадка, кашель) обычно проходят за две недели, однако у разных больных продолжительность болезни разная. В процессе выздоровления важно не выходить из дому, пока врач не разрешит вам вернуться к обычной жизни. Решение зависит от того, как долго вы болели и в ряде случаев от результатов анализа (отрицательный результат утверждает о том, что вируса в вашем организме нет).

· Тяжелое течение болезни. Если COVID-19 будет протекать у вас тяжело, то может понадобиться госпитализация (нередко — в реанимационное отделение). Скорее всего вы окажетесь в специальной палате (боксе), куда могут заходить лишь медицинские работники — в особых халатах, в перчатках, масках, защитных очках. Они будут следить за вашим дыханием и другими функциями организма, стараясь облегчить ваше состояние. Чтобы вам легче дышалось, может возникнуть необходимость в дополнительном кислороде. Если поражение легких окажется очень серьезным, то может возникнуть потребность в искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — вы будете дышать с помощью аппарата.

Врачи изучают сейчас несколько лекарственных средств для лечения COVID-19. Если они окажутся действенными, то какие-то из них вам назначат.

7. Можно ли избежать заражения

Есть меры, которые необходимо предпринять для снижения риска заразиться. Меры эти относятся к каждому члену общества, поскольку инфекция распространяется очень быстро. Наиболее важны они для людей старше 65 лет и для тех, у кого есть хронические заболевания.

· Часто мойте руки с мылом. Особенно важно мыть руки после пребывания вне дома, если вы дотрагивались до каких-либо предметов или до других людей. По крайней мере в течение 20 секунд трите мылом руки, включая запястья, ногти, межпальцевые промежутки. После этого тщательно смойте мыло водой, вытрите руки бумажным полотенцем и выбросьте его. Если нет возможности мыть руки, протирайте их дезинфицирующим гелем. Лучше всего использовать гели с хотя бы 60-процентным содержанием этилового спирта. Но мыло и вода лучше гелей.

· Не трогайте руками лицо, особенно рот, нос и глаза.

· Избегайте встреч с теми, у кого есть признаки вирусной инфекции.

· Сторонитесь толпы. Если вы живете там, где много заболевших COVID-19, то по возможности сидите дома.

Даже если вы здоровы, ограничение встреч с людьми («социальное разобщение») помогает замедлить распространение инфекции. На время эпидемии отменяются или переносятся спортивные мероприятия, концерты, спектакли, фестивали, парады и свадьбы, и даже сборища в узком кругу — и те представляют опасность.

Если вам все-таки совершенно необходимо встречаться с людьми, избегайте соприкосновений с ними и часто мойте руки. В частности, откажитесь от рукопожатий и научите других не жать рук.

Некоторые специалисты советуют отказаться от поездок к определенные страны, где высок уровень заболеваемости COVID-19. Перечень этих стран постоянно обновляется.

Специалисты не рекомендуют носить лицевые маски, если вы не больны или не ухаживаете за теми, у кого есть (или может быть) COVID-19.

Значительная часть информации о том, как избежать заражения, неверна. Так, вам, вероятно, приходилось слышать, что сушилки для рук, промывание носа соленой водой и профилактический прием антибиотиков убивают вирусы, — это не так.

Вакцины для предупреждения COVID-19 пока нет.

8. Что делать, если у вас дома кто-то болеет COVID-19

Если кто-либо из живущих вместе с вами заболел, надо принять дополнительные меры защиты.

· Изолируйте заболевшего: он должен находиться в отдельной комнате и, если есть возможность, пользоваться отдельной уборной и ванной.

· Лицевые маски: заболевший должен носить маску, когда он находится в одной комнате с другими людьми. Ухаживая за больным, вам тоже следует надевать лицевую маску. Это особенно важно, если сам больной маску носить не может.

· Частое мытье рук (см. выше).

· Частая уборка помещения: надевайте при этом одноразовые перчатки. Надевайте их также, когда дотрагиваетесь до белья заболевшего, его посуды, ночного горшка, оставленного им мусора.

· Часто мойте предметы, до которых часто дотрагиваются: прикроватный столик, телефон, дверные ручки, звонки и т. п.

· Мойте предметы водой и мылом, но также и средствами для дезинфекции. Некоторые из них уничтожают бактерии, но не вирусы, поэтому читайте описание каждого средства, которым собираетесь пользоваться.

9. Что делать в случае вспышки COVID-19 в вашем районе

Лучшее, что можно сделать, чтобы не заболеть — это часто мыть руки (см. выше), избегать встреч с больными и сидеть дома, если вы заболели сами. Необходимо следовать правилам, которые устанавливает местная администрация в отношении общественного поведения. Следите за новостями: если там, где вы находитесь, массовой заболеваемости COVID-19 нет, ситуация может быстро измениться к худшему.

На время эпидемий часто закрывают школы и предприятия, отменяют любые общественные мероприятия, местные и федеральные власти предписывают жителям оставаться дома. Желательно к этому подготовиться: начать работать из дома, наладить средства связи с родными, с соседями и друзьями. Таким способом вы сможете быть в курсе происходящего.

От района к району устанавливаемые на время эпидемии правила могут различаться. Если власти предписывают не собираться в группы, оставаться в своих домах, надо постараться выполнять эти предписания со всей тщательностью. Даже если для вас самих COVID-19 не слишком опасен, вы можете стать причиной заражения других людей. Разобщение людей — лучший способ остановить распространение вируса.

Если вы находились в тесном общении с больным COVID-19, но у вас нет проявлений болезни, вы можете проконсультироваться по телефону «горячей линии» с официальными представителями противоэпидемических служб.

10. Как справиться с тревожностью, вызываемой эпидемией

Озабоченность и даже тревога — естественная реакция на происходящее. Для вашего психологического состояния и состояния членов вашей семьи будет лучше, если вы 1) не будете беспрерывно читать или слушать новости, 2) будете есть здоровую пищу и регулярно заниматься физкультурой, 3) найдете себе домашнее занятие по душе, 4) будете поддерживать связь с друзьями и родственниками.

Сделайте все, что зависит от вас, чтобы уменьшить риск заразиться вирусом и заразить других, и не поддавайтесь панике. Помните, что в подавляющем большинстве случаев COVID-19 протекает нетяжело и заканчивается полным выздоровлением.

Источники дополнительной информации (на английском и других языках):

· United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC): www.cdc.gov/COVID19

· World Health Organization (WHO): www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Авторы: коллектив врачей и редакторов UpToDate

Последнее обновление: 26 марта 2020 г.

Оригинал: https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-the-basics

Перевел с английского: М. А. Осипов