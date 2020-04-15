В московском метро образовались очереди из-за проверок электронных пропусков

15.04.2020, 12:40, Новости дня

В Москве в первый день действия цифровых пропусков, необходимых для передвижения по городу на общественном, личном или служебном транспорте, у входов на станции московского метрополитена возникли очереди, так как полицейские проверяют пропуска у каждого пассажира, сообщают жители разных районов Москвы.

С 15 апреля для передвижения по Москве на общественном или личном транспорте необходимо наличие цифрового пропуска. Такую меру власти столицы ввели для борьбы с распространением коронавируса. Для передвижения по городу пешком пропуск пока не нужен.

ТАСС сообщает, что сотрудники полиции проверяют пропуска у всех пассажиров, в частности, на станциях “Беломорская” и “Речной вокзал”. Цифровой код проверяют двое сотрудников полиции: они смотрят паспорта в развернутом виде, а также вбивают код пропуска в планшет. В автобусах таких проверок нет.

На въездах в Москву также образовались пробки. Как следует из данных сервиса “Яндекс.Карты”, загруженность дорог с семи до восьми утра составляла четыре балла, после восьми утра – три балла.​ Заторы наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Каширском, Варшавском, Боровском, Можайском шоссе в сторону центра города.

На ситуацию с пробками уже отреагировал мэр Москвы Сергей Собянин. Он, по его словам, “попросил” начальника ГУВД “организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей”.

Как позже отметил мэр Москвы, “очереди устранены, работа нормализована”. “Но в дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать”, – написал Собянин в твиттере.