В Германии задержали четверых граждан Таджикистана: их подозревают в подготовке терактов

15.04.2020, 12:40, Новости дня

В Германии полиция арестовала четырех выходцев из Таджикистана по подозрению в подготовке теракта, пишет Der Spiegel.

Четверых мужчин, подозреваемых в связи с “Исламским государством”, арестовали в разных районах Северного Рейна – Вестфалии. Как пишет газета, глава группировки находится под стражей с 2019 года, после того как у него нашли оружие.

По данным следствия, задержанные вступили в “ИГ” в январе 2019 года. Сообщается, что они поддерживали связь с лидерами террористической организации в Сирии и других странах. Первоначально, как считает следствие, они хотели уехать из Германии в Таджикистан, чтобы бороться с местным правительством, однако позже решили остаться и устроить несколько терактов в Германии.

Целями обвиняемых, считает полиция, помимо прочих, были военные базы США и люди, которые выступали против ислама. Сообщается, что задержанные таджикистанцы заказывали в интернете комплектующие для взрывных устройств.