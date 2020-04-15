 

В Германии задержали четверых граждан Таджикистана: их подозревают в подготовке терактов

15.04.2020, 12:40, Новости дня

В Германии полиция арестовала четырех выходцев из Таджикистана по подозрению в подготовке теракта, пишет Der Spiegel. 

Четверых мужчин, подозреваемых в связи с “Исламским государством”, арестовали в разных районах Северного Рейна – Вестфалии. Как пишет газета, глава группировки находится под стражей с 2019 года, после того как у него нашли оружие.

По данным следствия, задержанные вступили в “ИГ” в январе 2019 года. Сообщается, что они поддерживали связь с лидерами террористической организации в Сирии и других странах. Первоначально, как считает следствие, они хотели уехать из Германии в Таджикистан, чтобы бороться с местным правительством, однако позже решили остаться и устроить несколько терактов в Германии.

Целями обвиняемых, считает полиция, помимо прочих, были военные базы США и люди, которые выступали против ислама. Сообщается, что задержанные таджикистанцы заказывали в интернете комплектующие для взрывных устройств.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Китай раскрыл данные о бессимптомных носителях коронавируса

06.02 / Евротур. Билялов будет защищать ворота России против финнов

26.02 / Экс-министра Абызова вновь отказались выпустить из СИЗО

04.02 / Гол Бучневича и пас Панарина не спасли “Рейнджерс” от поражения “Далласу”

10.02 / В Минздраве развеяли «преступный миф» о лечении коронавируса

15.02 / Пушков ответил Британии о «родителях 1 и 2» и детях без пола

13.02 / Проект резолюции по Ливии одобрен Совбезом ООН

05.03 / Попытки снять символику СССР привели к противостоянию в Батуми

05.03 / Шнуров в стихах ответил протоиерею Смирнову об обучении девочек

04.02 / Экспериментальная вакцина против ВИЧ оказалась неэффективной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска