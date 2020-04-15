 

Помпео призвал Китай и ВОЗ повысить транспарентность

15.04.2020, 12:38, Новости дня

Госсекретарь Майк Помпео призвал Всемирную организацию здравоохранения к транспарентности, заявив, что в задачи этой международной организации входит публикация точной и своевременной информации.

«Нам нужно, чтобы Всемирная организация здравоохранения выполняла свою работу, свою главную функцию, которая заключается в том, чтобы мир получал точную, своевременную, эффективную информацию о том, что происходит в глобальном пространстве здравоохранения. В данном случае они с этим не справились», – заявил Помпео телекомпании Fox News.

Госсекретарь отметил, что Китай выражал готовность сотрудничать с остальным миром, но дал понять, что для этого Пекин должен передавать информацию.

«Китай говорит, что они хотят сотрудничества. Мы тоже этого хотим. Но чтобы сотрудничать, нужно иметь информацию. У вас должна быть информация. Должна быть транспарентность, – сказал Помпео. Все это – элементы сотрудничества».

«Мы все еще хотим, чтобы Китай пошел на это. Нам по-прежнему нужна информация о том, что на самом деле там происходило», – добавил он.

За несколько часов до этого заявления газета Washington Post сообщила, что американские чиновники были обеспокоены неадекватными мерами безопасности в лаборатории в Ухане, где проводились исследования по коронавирусу на летучих мышах.

Согласно изданию, американские чиновники, посещавшие лабораторию, отправили в Вашингтон дипломатические депеши, в которых сообщили о недостатках в системе безопасности и управления в лаборатории, а также о том, что ее работы по коронавирусу сопряжены с угрозой пандемии.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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