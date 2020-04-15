Рогозин рассказал о заразившихся коронавирусом сотрудниках ракетно-космической отрасли

15.04.2020, 12:30, Новости дня

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что 30 сотрудников ракетно-космической отрасли РФ заразились COVID-19.

«Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией (2019-NCOV) на 10/00 15 апреля 2020. Всего заболевших – 30 , выздоровело – 4», – написал Рогозин в Twitter.

В РФ за сутки зарегистрировано 3 тыс. 388 новых случаев заражения коронавирусом (2 тыс.774 за предыдущие сутки). Наибольшее число новых вирус-положительных пациентов зарегистрировано в Москве – 1 тыс.774 человека, в Подмосковье – 272, в Мурманской области – 137. Всего в стране зарегистрировано 24 тыс.490 заболевших в 84 регионах

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Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.