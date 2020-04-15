Жительница США, пребывающая в коме из-за коронавируса, родила ребенка

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15.04.2020, 12:30, Разное

Женщина из Ванкувера в штате Вашингтон родила здоровую дочь, пребывая в коме. Женщина находилась в клинике с диагнозом «коронавирусная инфекция».
Американке сдали тест на COVID-19 24 марта, и он оказался положительным. Обострение симптоматики заболевания заставило врачей ввести пациентку в искусственную кому, подключив к устройству ИВЛ, информирует РИА Новости. Ситуацию осложняло то, что жительница находилась на 33-й неделе беременности.

Пациентка за время, проведенное в коме, родила ребенка. Дочь американки перевели в реанимацию, и за новорожденной постоянно наблюдают медики. Сообщается, что маленькая пациентка не заражена коронавирусом.

В Филатовской больнице, как пишет администрация медучреждения, находятся 44 женщины на разных сроках беременности, у которых диагностирован коронавирус. За состоянием пациенток ведется наблюдение, информирует телеграмм-канал «360».



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