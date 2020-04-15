Россиянина задержали за убийство трех женщин

15.04.2020, 12:30, Новости дня

В Архангельской области задержан подозреваемый в убийстве 83-летней родственницы, ее соседки и дочери, поджоге и ограблении магазинов, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Следствие установило, что 27-летний подозреваемый 3 апреля поселился в Архангельске у дальней 83-летней родственницы в однокомнатной квартире, сообщается на сайте ведомства.

Пенсионерка сделала ему замечание, поскольку он начал злоупотреблять алкогольными напитками. Между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил женщину, а затем похитил крупную сумму денег.

«На протяжении нескольких дней он проживал в квартире вместе с телом убитой им пенсионерки, продолжая злоупотреблять спиртным, пока 11 апреля в указанную квартиру не зашла соседка убитой, у который был ключ от входной двери. Он задушил 77-летнюю пенсионерку, а потом нанес множественные ножевые ранения ее 43-летней дочери, которая зашла в квартиру соседки и обнаружила следы преступлений», – говорится в сообщении СК.

Он пробрался в квартиру соседки, где была 12-летняя девочка, мать и бабушку которой он убил. Мужчина обыскал квартиру и забрал 6 тыс. рублей, после чего, чтобы скрыть следы преступления, устроил пожар и открыл газ в квартире, где были тела убитых женщин, и скрылся с места преступления.

13 апреля он, угрожая предметом, похожим на пистолет, в поселка Октябрьский Устьянского района, совершил два разбойных нападения на магазины, требуя денег. Его задержали сотрудники уголовного розыска УМВД по региону.

«В ходе допроса подозреваемый признал свою вину, подробно рассказал об обстоятельствах совершенных преступлений и отметил следователю, что преступления совершил в состоянии опьянения с корыстной целью, так как ему нужны были денежные средства для приобретения алкоголя и развлечений», – отметили в СК.

Следствие намерено ходатайствовать в суде об аресте подозреваемого.

Ранее в Рязанской области 32-летний мужчина застрелил пять человек, позже следователи сообщили о причинах, побудивших подозреваемого пойти на преступление.